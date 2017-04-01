 طقس مناطق المملكة المتوقع اليوم | فيفاء أون لاين
السبت, 4 رجب 1438 هجريا, الموافق 1 أبريل 2017 ميلاديا

طقس مناطق المملكة المتوقع اليوم

طقس مناطق المملكة المتوقع اليوم
فيفاء أون لاين - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الحدود الشمالية، تبوك، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، وأجزاء من منطقة الرياض، تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وتوقع التقرير أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب المملكة.

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