طقس مناطق المملكة المتوقع اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الحدود الشمالية، تبوك، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، وأجزاء من منطقة الرياض، تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وتوقع التقرير أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب المملكة.