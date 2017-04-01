اليمن .. مقتل قائد الحوثيين الجديد بمحافظة نهم

كشفت مصادر عن مقتل القائد الحوثي الجديد لجبهة نهم و13 من مرافقيه أمس (الجمعة) في غارة جوية للتحالف العربي على مواقع ومخابئ تابعة لقوات المخلوع علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”العربية نت”، أن المدعو أبوعلي الخولاني قُتل في غارات جوية للتحالف بضواحي صنعاء ونهم، كما قتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر أن الميليشيات الحوثية أصدرت قراراً بتشكيل محاكم تفتيش للنشطاء اليمنيين المعارضين لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحةً أنها شكلت فرق عمل داخل المؤسسات الحكومية والهيئات؛ لمراقبة ورصد ما ينشر ضد الحوثيين في مواقع التواصل.