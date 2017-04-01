برنامج عناية لرعاية اليتيم يعقد اجتماعا بأولياء أمور الطلاب ويكرم أبنائه المتميزين

عقد برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية اجتماعا بأولياء أمور الطلاب بمقر البرنامج ناقش من خلاله المجتمعون مستويات الطلاب الدراسية ومدى تأثير البرنامج في بناء الشخصية والوقوف على الأداء في الفترة الماضية.

بعدها قام أولياء الأمور بجولة على أروقة المبنى استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للبرنامج الاستاذ محمد حسين عبدلي عما يتلقاه الطلاب من مهارات وعلوم في عدة جوانب إيمانية وقيمية ومهارية واجتماعية تساهم في بناء وتطوير الشخصية للأيتام وفق مناهج وخطة محكمة من قبل مؤسسة قمم المعرفة للاستشارات والتطوير .

كما أقام النشاط الرياضي بالبرنامج مباراة ودية مع أحد فرق الأحياء بالمحافظة والذي قام بزيارة البرنامج وذلك في إطار مد جسور التواصل بين البرنامج والمجتمع.

وشرف البرنامج المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم محافظة العارضة الأستاذ عبدالله يحيى سفياني حيث تفضل بتكريم الطلاب المتميزين والفائزين في عدد من المجالات والمسابقات في البرنامج متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح .