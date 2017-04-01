بر العارضة تنفذ برنامج التدريب التنموي في التخطيط الإستراتيجي ونظرية التغيير في التخطيط

نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة برنامجاً تدريبياً في عدد من الموضوعات التي تخدم التخطيط التنموي .

وأوضح المشرف العام على مشروع التخطيط التنموي التشاركي بمحافظة العارضة الأستاذ/ إدريس الودعاني أن هذه البرامج تأتي ضمن مشروع التخطيط التنموي الذي تشرف عليه جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة ، ودعم من مؤسسة أوقاف العرادي الخيرية حيث تم تنفيذ برنامجين في اليومين الماضيين الأول بعنوان (التخطيط الاستراتيجي بناءاً على الاحتياجات المجتمعية ) قدمه المدرب الدكتور حامد عبدالله ، خبير التخطيط الاستراتيجي ومدير الجودة في مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية والثاني كان بعنوان ( نظرية التغيير في التخطيط التنموي الاجتماعي) للمدرب محمد محمود ابوقطيش، منسق مشروع التخطيط التنموي في محافظة العارضة.

واضاف ” الودعاني ” أن البرامج التدريبية مستمرة وهناك برنامج خلال الشهر الحالي تم الإعلان عن موعده مسبقاً بعنوان ( توليد وبناء الأفكار والمشاريع المجتمعية للمدرب : أ. ماهر أبو حجلة ، خبير التنمية والتدريب التنموي ومدير مشروع تعزيز قدرات الهيئات التطوعية في منطقة عسير.

ودعى “الودعاني ” رواد التنمية بالمحافظة إلى الاستفادة من هذه البرامج ، مقدماً شكره لجمعية البر بالعارضة على جهودها المستمره وللداعم الرئيسي لهذا المشروع مؤسسة العرادي الخيرية متمنياً التوفيق للجميع .