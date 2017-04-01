 جمعية البر فيفاء تشارك في البرنامج تدريبي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن | فيفاء أون لاين
السبت, 4 رجب 1438 هجريا, الموافق 1 أبريل 2017 ميلاديا

جمعية البر فيفاء تشارك في البرنامج تدريبي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جمعية البر فيفاء تشارك في البرنامج تدريبي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
فيفاء - فيفاء أون لاين

ضمن الخطط الاستراتيجية لجمعية البر بمحافظة فيفاء شارك الأستاذ / يحيى على الفيفي المدير التنفيذي للجمعية في الدورة التدريبية التي أقامتها أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالشراكة مع مركز لودستاربجامعة ولاية اريزونا وبرعاية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه للمدراء التنفيذيين للجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية .

حيث نفذ البرنامج على مدار خمسة أيام الدكتوران العالميان ( روبرت اشكرافت ) و الدكتور ( سبايكر ) المتخصصان في الأعمال الخيرية والابداع غير الربحي والمحاضران في جامعة اريزونا الامريكية .

وكانت النتائج مفيدة ومثمرة وأكسبت المشاركين خبرات كبيرة . وقد أضافة الحوارات والنقاشات والمداخلات التي كانت تدور أثناء المحاضرة شيء من الإثراء المفيد ، وقد اختتمت الدورة يوم أمس الأول الخميس الموافق 1438/7/2 .

 

 

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