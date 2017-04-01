 إصابة ١٨ شخص في حريق شقة سكنية في جدة | فيفاء أون لاين
السبت, 4 رجب 1438 هجريا, الموافق 1 أبريل 2017 ميلاديا

إصابة ١٨ شخص في حريق شقة سكنية في جدة

إصابة ١٨ شخص في حريق شقة سكنية في جدة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقا نشب في شقة سكنية مفروشة بحي السلامة شارع صقر قريش مع اليمامة ، أسفر عن إصابة ١٨ شخص ، بحالات اختناق.

وقال ” عبد الله أبو زيد ” المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة، إن فرق الهلال تلقت صباح الْيَوْمَ السَّبْت، بلاغا بنشوب حريق في شقة، وعلى الفور هرعت لموقع الحادث خمسة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني.

وأضاف، أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل حالتين خطيرة وحالة متوسطة، أُصيبت باختناق من جراء استنشاق الدخان الناتج من الحريق المتصاعد إلى مستشفى السعودي الالماني ، وأربع حالات بسيطة نُقلت إلى مستشفى الملك فهد بجدة، إضافة إلى إسعاف احد عشر حالة أخرى بالموقع.

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