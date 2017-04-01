انطلاق معرض التجارة الإلكترونية في الرياض غداً

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ينطلق عصر غدٍ الأحد معرض التجارة الإلكترونية في نسخته الأولى، والذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.

ويسبق حفل الافتتاح ثلاث ورش عمل تتحدث عن التجارة الالكترونية والتسويق الرقمي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي الجهات الراعية، وتركز الجلسة الأولى على “دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال”، فيما ستسلط الثانية الضوء على “الخدمات اللوجستية والتقنية في التجارة الإلكترونية.. الصعوبات والتحديات”، أما الجلسة الثالثة ستتحدث عن “دور الحكومة والبنوك في دعم التجارة الإلكترونية”.

ويضم المعرض أكبر وأقوى منصات العرض الالكترونية من شركات محلية وخليجية وعالمية، لتبرز من خلاله دورها في نشر ثقافة ما يسمى اليوم بالعالم الافتراضي، بحضور مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما يضم المعرض استديو إعلامي يخدم القنوات الفضائية المتواجدة ويُمكّنها أيضًا الخروج بلقاءات حية ومباشرة.

ويأتي المعرض في الوقت الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية ركنا مهماً من أركان ما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي، حيث تسمح بالتجارة في السلع والخدمات عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

من جانبه، أعلن مدير برنامج تسعة أعشار (التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”) المهندس أمجد إدريس عن إطلاق منصة (تجار) بشكل رسمي خلال أيام المعرض، بعد أن أطلقت في الفترة الماضية بشكل تجريبي، حيث تسمح للمستثمرين من المنزل ورواد الأعمال والمنشآت التجارية من إنشاء متجر الكتروني خاص بهم وإضافة منتجاتهم والقيام بعمليات البيع والاستفادة من باقة الخدمات التي تقدمها المنصة مثل “التوصيل السريع داخل المملكة، وبوابة الدفع الآمن، والتخزين” دون الحاجة للمعرفة العميقة للتسويق الإلكتروني، كما ستكون المشرفة على هؤلاء المستثمرين وتضمن للمستهلكين حفظ حقوقهم.

ويهدف “تسعة أعشار” من هذه المنصة إلى خلق سوق إلكتروني بشكل منظم وإيجاد مكان واحد يفيد المستهلك ورواد الأعمال لكي يتمكن من اقتناء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة وضمان أمن عالي، كما أن هناك نظام تقييم متطور للبائعين والمنتجات يسمح للمستهلكين اختيار المنتجات ذات الجودة العالية.

ودعت اللجنة المنظمة للمعرض العوائل والأفراد للحضور والاستمتاع بفعاليات المعرض، والاطلاع على أفضل الحلول التي ستخدم التاجر الصغير وحصوله على الدعم من قبل مشاركات العديد من الشركات الراعية للمعرض وتسويقها لأهم وأبرز الخدمات والمنتجات التي ستقدمها خلال المعرض.

وكانت اللجنة حرصت على إقامته بالتزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، كما وعدت بتقديم جوائز قيمة للحضور.

يذكر أن المعرض حظي برعايات ضخمة تتقدمهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج تسعة أعشار التابع لصندوق الموارد البشرية “هدف”، ووزارة التجارة والاستثمار ممثلة في “ثقة” ومؤسسة النقد ممثلة في “سداد” والبريد السعودي وشركة الاتصالات السعودية، بالإضافة إلى الشركات العملاقة المهتمة في التجارة الالكترونية، كما حظي أيضا برعايات إعلامية من مؤسسات كبرى كالقناة السعودية الأولى وقناة روتانا خليجية وإذاعة mbc fm وصحيفة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المتنوعة من مرئي ومسموع ومقروء والسوشل ميديا.