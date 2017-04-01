“السعودية للكهرباء” تُوقع اتفاقية تعاون مع “المنصورة الخيرية”

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية رعاية وتعاون مع جمعية المنصورة الخيرية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار مبادرات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية بهدف دعم مشاريع وبرامج الاستقرار الإنمائي والعلاجي والوقائي للأسرة بالجمعية، بالإضافة إلى بناء مركز متخصص في الإرشاد الأسري لخدمة نحو 18 الف نسمة في مجال دعم وتوعية المقبلين على الزواج، واستشارات المشاكل الزوجية، والعلاج النفسي.

وأوضح الأستاذ حمود الغبيني نائب رئيس أعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، أنه سيتم بموجب الاتفاقية رعاية أنشطة ومشاريع الجمعية لدعم الحلول العلمية، والوسائل الاجتماعية، والإرشادات النفسية الخاصة بالاستقرار الأسري، وكيفية التعامل مع مشكلات وقضايا المقبلين على الزواج، مؤكداً في الوقت نفسه أن دعم “السعودية للكهرباء” لمثل تلك البرامج والمشاريع وبناء مركز متخصص في مجال الإرشاد الأسري لخدمة نحو 18 ألف نسمة يُمثل سياسة راسخة لدى الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الغبيني : “نأمل إن شاء الله أن تُسهم الاتفاقية في مزيد من التطوير ببرامج جمعية المنصورة الخيرية، لا سيما وأن الجمعية لديها برامج هادفة، ومشاريع طموحة، وأنشطة متنوعة، فيما يتعلق بدعم الاستقرار الأسري، وحل المشكلات الاجتماعية، خاصة وأن برامج المسؤولية الاجتماعية بالشركة السعودية للكهرباء تدعم وتساند كافة المشاريع التي تسعى لتنمية المجتمع، وتقديم حلول علمية للمشكلات والقضايا الاجتماعية بوجه عام، بما يحقق توعية كافة الفئات بأهمية الحياة الأسرية السليمة في بناء مجتمع بناء ومتقدم”.

من جانبه، أثنى الأستاذ يوسف الناصر، رئيس مجلس إدارة جمعية المنصورة الخيرية، على مبادرة الشركة السعودية للكهرباء، مؤكداً أن رعاية الشركة للأنشطة الخاصة بالاستقرار الأسري سوف يساهم في الوصول إلى شرائح مختلفة من الفئات التي تشملها برامج الجمعية، سواء ما يتعلق بالاستقرار الانمائي ومساعدة المقبلين على الزواج، أو الاستقرار العلاجي الخاص بالحلول النفسية والاجتماعية، أو الاستقرار الوقائي الذي يهدف إلى تقديم الإرشادات والتعريف بالأساليب العلمية في التعامل مع القضايا الأسرية، وذلك من خلال تنظيم دورات توعوية وتدريبية متخصصة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء دعمت مالياً وعينياً خلال العام الماضي أكثر من 200 جمعية خيرية مختلفة في مدن ومحافظات المملكة، سواء الجمعيات الخاصة برعاية الأسرة ومساعدة المقبلين على الزواج والأيتام، أو الجمعيات العاملة في مجال الصحة مثل مرضى متلازمة داون والمعاقين ومرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تعزيز دور تلك الجمعيات وغيرها في تقديم العمل المتكامل لمستفيديها بشكل دائم، بالإضافة إلى دعم الشركة لبرامج ومشاريع التوعية المجتمعية، وقضايا البيئة، ومكافحة التدخين، وإجراءات ومعايير السلامة.