القرني يحتفل بزواجه

في ليلة جميلة اتسمت بالفرح والسرور وتعطَرت بشذى الأخوة والمحبة والتواصل وفي أجواء تملؤها السعادة والبهجة احتفل الشاب محمد بن عايض بن محمد القرني من كريمة الشيخ مهدي بن سعيد بن عوض القرني في قاعة وناسة للاحتفالات بمحافظة بجدة , وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب, وعدد من المشائخ والأعيان

” طاقم فيفاء أون لاين يبارك للعريسين وتتمنى لهم حياة سعيدة ,ألف مبروك.

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