وظائف شاغرة في جامعة بيشة

علنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، للسعوديين، بكليات الجامعة في بيشة وفروعها في بلقرن والنماص وتثليث.

وجاءت الوظائف وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل. أن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير. ألا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جداً. أن يخلو السجل الأكاديمي بجميع المراحل الدراسية عن أي تقدير رسوب في مواد التخصص. أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية المقررين من مجلس القسم والكلية المختصين.

وأوضحت الجامعة أنَّ على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على الرابط (هنا)، وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 1438/6/27هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1438/7/9هـ.