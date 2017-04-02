“العمل” : هذه ضوابط وقف الإعانات الشهرية عن “المعاقين”

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن وقف صرف الإعانات المالية عن الأشخاص ذوي الإعاقة لمن يزيد دخله الشهري عن 4 آلاف ريال، وكذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يزيد دخلهم الشهري عن 3 آلاف ريال.

وأوضحت أن ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية، نصت على أن حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على (4000) ريال يوقف صرف الإعانة، وهو الإجراء المعمول به حالياً في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إيقاف إعانة من كان دخله الشهري يتجاوز (4000) ريال.

وأضافت أن من ضوابط صرف المعاشات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يأتي وفقاً للدخل الشهري بحسب عدد أفراد الأسرة من شخص واحد إلى خمسة عشر شخصاً، وكذلك المساعدة المقطوعة، حيث يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري لطالب المساعدة، الحد المانع الذي يبدأ بمبلغ 3 آلاف ريال، حتى 8670 ريالاً، حسب عدد أفراد الأسرة.

وأبانت الوزارة، أن من لديه اعتراض على إيقاف الإعانة، بسبب الدخل كحد مانع أو بسبب التقارير الطبية التي أثبتت عدم استحقاقه أو لأي سبب آخر، فإن عليه تقديم اعتراضه مدعوماً بوثائق ومشاهد رسمية ومصدقة، ليتم بشكل مباشر إعادة صرف الإعانة له مجدداً.