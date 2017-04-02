البحرين تُتيح لمواطني الخليج إصدار بطاقة هوية

أعلنت مملكة البحرين منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المقيمين والمستثمرين، إمكانية استصدار بطاقة هوية بحرينية، لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الخدمية في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد: “إن هذا الأمر جاء تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني لمنح المزيد من التسهيلات للمقيمين والمستثمرين في البحرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وأوضح وفقا لوكالة أنباء البحرين، أن هذه الخطوة تُمثل فرصة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية والتبادل البيني، الأمر الذي يفتح المجال لطرح مزيد من الخدمات وابتكار خدمات جديدة تحقق رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن من يرغب بإصدار الهوية وتنطبق عليه الاشتراطات ،عليه مراجعة مشرفي فروع الهيئة في مراكزها الرئيسة لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى أو المحرق ومن دون موعد مسبق، للنظر في طلباتهم وتقديم الدعم اللازم وضمان سرعة إنجازها في اليوم نفسه متى ما وافقت الطلبات اشتراطات الخدمة