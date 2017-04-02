“الربيعة” يوجه مديريات “الصحة” بالتعامل مع المواطنين بسواسية

وجه وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، جميع مديريات الشؤون الصحية في المملكة بالتعامل مع المواطنين بسواسية.

وأضاف الربيعة بحسب تغريدات لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه على الشؤون الصحية عدم تخصيص غرف لأناس دون غيرهم والتعامل مع كل مواطن بأقصى درجات الاهتمام وتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وأردف: “يجب علينا جميعاً سماع المواطنين في جميع الأوقات ولقاء المواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية ومعرفة ما يطلبون وتنفيذ ذلك”.

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