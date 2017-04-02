أسرة الكاف تكرم المستشار خالد العقيلي

نظمت أسرة الكاف بمنطقة القصيم حفلاً تكريمياً للأستاذ والمستشار خالد بن ساير العقيلي وذلك تقديراً لإسهاماته وعطاءاته الإجتماعية المتعددة . والتي كان لها أثرها الايجابي على عدداً من المواطنين .

وقد أقيم الإحتفال في شمال مدينة بريدة بالقصيم وسط حضور عدداً من الأعيان وشيوخ القبائل وجميعاً من رجال الفكر والثقافة والمحببين للأستاذ خالد العقيلي .

وقد أشتمل الحفل على عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية التي جسدت المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الاستاذ خالد العقيلي وأدواره الوطنية العديدة والمقدرة من الجميع .

ثم تم تقديم الدروع والهدايا التقديرية للمحتفى به وسط إشادة وتقدير من جميع الحاضرين .

المشرف على الاحتفالية الشيخ محمد بن لافي العقيلي عمدة أسرة الكاف . أكد إن هذا التكريم هو أقل تقدير يقدم للأستاذ خالد العقيلي نظير إسهاماته وعطاءاته المتعددة . فهو أهل لكل تكريم وتقدير .

هذا وقد عبر المستشار الأستاذ خالد العقيلي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن لافي العقيلي ولجميع القائمين على الاحتفالية والى كل الحضور الكرام ولكل المهنئين والمباركين له .

مؤكداً إن ما يقوم به من إسهاما ت ومبادرات إجتماعية هو واجب وطني وإجتماعي ويتشرف تماماً بخدمة كل من يطلب العون والمساعدة والشفاعة الحسنة .