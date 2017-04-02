بدء التشغيل التجاري لفندق جبل عمر هيلتون

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير أنه بدأ التشغيل التجاري لفندق جبل عمر هيلتون للمؤتمرات الذي يعد الأول من نوعه في مكة المكرمة ويبعد خطوات عن الحرم المكي وبإطلالة مباشرة على الكعبةالمشرفة،ويتميّز بأنه يجمع ما بين أصالة الماضي وأبداع الحاضر حيث يحتوي على فنون العمارة الأندلسية والروح التاريخية الممتزجة بأحدث الإبداعات العصرية مما يرسم صورة وحالة ومتفردةللابداع الفندقي ومواقع الاجتماعات والمؤتمرات.

ويضم الفندق أكبر مركز للمؤتمرات والاجتماعات على مساحة 3500 م٢ ، تستوعب نحو 1500شخص وهو مكاناً مثالياً للأعمال والمناسباتالاجتماعية، ويوفر أحدث التقنيات السمعية والبصرية .

ويتضمن المركز 8 قاعات اجتماع ومجالس إدارة متعددة الأغراض، وصالة للمناسبات تصلمساحتها إلى 1650 متر مربع، وقاعة عصرية تتسع ل 300 شخص. مع توفير فريق محترف لتقديمكافة الخدمات والتسهيلات لهم.

ويشكل الفندق معلماً معمارياً مميزاً للمسافرين، سواءً بقصد ممارسة الشعائر الدينية المقدسة، اوالأعمال أو المؤتمرات والاجتماعات ويضم الفندق 764 غرفة وجناحاً تنفيذياً ورئاسياً منها 689غرفة ديلوكس ‘ 24 غرفة تنفيذية ،25 جناح جونيور

14 جناحاً تنفيذياً وجناحان ملكيان. وقد تم تصميم الغرف لتوفير إقامة مريحة للضيوف. استمتع بالتصاميم الداخلية العصرية وأحدثوسائل التكنولوجيا والمرافق الفاخرة مثل المفروشات الحديثة مع أسرّة هيلتون

ويوجد هيلتون فيتنس الذي يضم أحدث أجهزة التدريب الخاصة للرياضة، يعمل هيلتون فيتنس بناءًعلى مفهوم مخصّص لمساعدتك على الشعور بالرشاقة خلال فترة إقامتك.

ويوفر الفندق صالة تنفيذية لإنجاز الاعمال بخدمات عالية الجودةودعماً مخصّصاً للأعمال للغرفالضيوف والأجنحة الممتازة. وتقع الصالة التنفيذية في الطابق العلوي وتتسع ل 120 شخصاً، ويعدالمكان المثالي لإنهاء الاعمال. ويضم الفندق ثلاثة مطاعم متميزة وهي : مطعم آزور الذي يتميز بأجوائه غير الرسمية ويتسع ل150 شخصاً، ويقدم المأكولاتالهندية والماليزية في أجواء شرقية تُستخدم الفواكه الطازجة والأعشابالعطرية والأرز واللحوملتقديم أفضل الأطباق الهندية والماليزية التقليدية، مع لمسة من الابتكار.

أما مطعم صحتين فيقدم هذا المطعم اللبناني الأصيل أطباقاً مستوحاة من الوصفات التقليدية بأسلوب عصري وبسيط. يتسع مطعم صحتين ل 150 شخصاً،وتوجد فيه أماكن منفصلة توفر الخصوصية لمرتاديه وتراسات مفتوحة تطل على مكّة المكرمة.

بينما يقدم مطعم المصطفى الطعام طوال اليوم، ويتسع ل 800 شخص يمكنهم تذوق أشهى المأكولاتفي بوفيه متنوع والاستمتاع بالإطلالة على مدينة مكّة المكرمة. شاهد وجبة إفطارك تحضّر أمامك،كما يقدم المطعم خيارات متنوعة لغداء العمل وأطباق محضّرة حسب الطلب.