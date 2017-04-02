تصريح د. أحلام الضبيعي

نوهت وكيلة مركز دراسة الطالبات للتوعية وضبط الأنظمة الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين الدكتورة أحلام بنت صالح الضبيعي إلى أن مؤتمر (واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف) الذي تقيمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بموافقة المقام السامي يحمل موضوعاً مهماً كونه يتركز على الشباب الذين هم اللبنة الأساسية لنشأه المجتمعات الصالحة من غيرها، مؤكدة أن تلقي التوجيهات الصحيحة وفق الكتاب والسنة سينشئ مجتمعاً صالحاً محافظاً على دينه وبنيته الفوقية.

وأضافت: أهداف المؤتمر ومحاوره تدل دلالة واضحة على اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بالشباب، كما أن المملكة العربية السعودية لها جهود بارزة في توعية شبابها وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والأحزاب والجماعات، وعززت الدولة جامعاتها علمياً ومادياً للقيام بهذا الدور الفعال وتعدت هذه التوعية الى المجتمع السعودي بأسره، ومن هذه الجامعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي لا تألو جهداً في توعية شبابها، وتحذيرهم، وحمايتهم من خطر الجماعات والأحزاب المنحرفة والأفكار الضالة، وتعريفهم بواجبهم الشرعي نحو وطنهم وولاة أمرهم ومجتمعهم، وحمايتهم من خطر التحزب والتكفير والإلحاد والخروج على ولاة الأمر.

وسألت الدكتورة أحلام الضبيعي الله تعالى أن يبارك بالجهود المبذولة وأن يسدد الخطى وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كيد الأعداء والحاقدين والمنافقين.