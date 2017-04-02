انطلاقاً من تشاركية “العمل والتنمية الاجتماعية” و”الصحة”

انطلاقاً من التشاركية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنظومة الصحة، لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، تم تدشين البوابة الخاصة للتسجيل في كليات التميز للمرشحين في برنامج تدريب الدبلومات الصحية، وذلك من خلال الدخول على الرابطhttp://ic.edu.sa/hrdf/pages/default.aspx.

ويهدف البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، الذي يستمر لمدة سنة كاملة، إلى تأهيل خريجي الدبلومات الصحية في عدد من التخصصات الصحية للعمل بالمستشفيات بعد إنهاء المرشح للبرنامج بنجاح.

ويتوزع البرنامج التدريبي بين التدريب النظري لدى كليات التدريب العالمية، والتدريب العملي في مرافق وزارة الصحة بدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ويمكن إدخال الرغبات المكانية لمقر التدريب النظري، حيث سيتم التوزيع بناء على الإمكانات المتاحة لدى كليات التميز في كل مقر تدريبي، وسيتبع هذه المرحلة توقيع العقود التدريبية المنتهية بالتوظيف مع المرشحين، ومطابقة المؤهلات في المناطق الصحية، اعتباراً من 16 أبريل 2017م، ولمدة خمسة أيام. ويشترط للالتحاق بالبرنامج التدريبي التفرغ التام للبرنامج التدريبي النظري والعملي، واستكمال المطابقة.