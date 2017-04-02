“العمل والتنمية الاجتماعية”: 155 ألف زائر يستفيدون من خدمات موقع الثقافة العمالية في شهر فبراير

كشف التقرير الصادر من موقع الثقافة العمالية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن ارتفاع عدد الزيارات للموقع خلال شهر فبراير، حيث تجاوز عدد الزوار 155.612 ألف متصفح، بعد أن كان 98.026 ألف متصفح في الشهر الماضي.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أنشأت الموقع، لزيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، والاطلاع على مواد نظام العمل، لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وقد بلغت نسبة رضا العملاء عن المعلومات التي يقدمها الموقع 73%، أكد 71% منهم أن الموقع يعتبر من قنوات التواصل المفضلة لديهم.

وتصدر الاستفسار عن إنهاء العقود المواضيع الواردة لخدمة “مستشارك العمالي”، بنسبة بلغت 25%، فيما بلغت نسبة الاستفسارات الواردة عن عقود العمل 24%، والاستفسارات عن الإجازات 13%، في حين بلغت الاستفسارات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة 17% من مجمل الاستفسارات المتعلقة بالثقافة العمالية.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن نسبة الطلبات المقدمة من السعودية هي الأعلى بواقع 67%، ثم مصر بنسبة 15%، وأخيرا الأردن بنسبة 4.3%.

يشار، إلى أن موقع (الثقافة العمالية) للعمال وأصحاب العمل يقدم خدمة “مستشارك العمالي”، التي تتيح للعملاء طلب استشارة حول نظام العمل، والحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، وذوي الإعاقة.

كما تتيح خدمة التعرف على نظام العمل الذي يشمل: الحقوق والواجبات، وثقافة وبيئة العمل، والحقوق العامة للعاملين المتمثلة في: عقد العمل، الأجور، ساعات العمل، التدريب والتأهيل، الواجبات وقواعد التأديب، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات، واللجان العمالية.