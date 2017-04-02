رئيس بلدية صبيا يصدر عدة قرارات لترقية ( 22 ) موظفاً ببلدية محافظة صبيا

أصدر رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد آل زاحـم الشهراني عدد من القرارات تقضي بترقية ( 22 ) موظفا في أقسام البلدية المختلفة للمراتب الوظيفية ( التاسعة – الثامنة – السابعة – السادسة ) من الذين استحقوا الترقية وانطبقت عليهم شروطها ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة منطقة جازان على ذلك ، وبعد استكمال الاجراءات النظامية .

وقدم الشهراني تهنئته للموظفين المرقين ، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وأداء المهام المناطة بهم بالصورة الأمثل خدمة للوطن والمواطن . متمنيا لهم التوفيق .

ونوه الشهرانى بأن هذه الترقيات أتت من خلال الحرص على منح الموظفين كافة حقوقهم ودفعهم لبذل المزيد من العطاء وتحفيزهم لأداء مهامهم بكفاءة فاعلة .

وقد عبر الموظفين الذين شملتهم تلك القرارات عن شكرهم لله سبحانه وتعالي ثم لرئيس البلدية ( سفر آل زاحم الشهرانى ) على دعمه وتشجعيه ، مؤكدين بأن الترقية ستكون حافزا لهم على تقديم التفاني والإخلاص في العمل بمشيئة الله تعالى واعدين ببذل قصارى جهودهم لخدمة الوطن والمواطن .

وقد شملت قائمة الموظفين الذين تمت ترقيتهم كلا من الموظفين الآتية اسمائهم

المهندس / أحمد على عسيري للمرتبة التاسعة

الموظف / أحمد هادي نش للمرتبة التاسعة

الموظف / عبده أحمد شار للمرتبه الثامنة

المهندس / وليد جابر الفيفي للمرتبه الثامنة

المهندس/ ثامر سحمي الغامدي للمرتبة الثامنة

الموظف / أحمد محمد عبدالفتاح للمرتبة الثامنة

الموظف / على محمد مجلي للمرتبة الثامنة

الموظف / بندر ناصر غزاوي للمرتبة الثامنة

الموظف / إبراهيم حسين شيبة للمرتبة الثامنة

الموظف / عبدالله علي مجرشي للمرتبة الثامنة

الموظف / فهد عبده دحلان للمرتبة السابعة

الموظف / علي حسين شماخي للمرتبة السابعة

الموظف / يحي جبريل الفيفي للمرتبة السابعة

الموظف / علي ذياب دوداني للمرتبة السابعة

الموظف / نبيل ابراهيم كميت للمرتبة السادسة

الموظف / علي حسن مخشوش للمرتبة السادسة

الموظف / علي حمود حلواني للمرتبة السادسة

الموظف / عبدالله إدريس خضير للمرتبة السادسة

الموظف / علي أحمد باقديم للمرتبة السادسة

الموظف / بن جده علي جوبحي للمرتبة السادسة

الموظف / صالح محمد بكري للمرتبة السادسة

الموظف / علي ناصر الذروي للمرتبة السادسة