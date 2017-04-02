رئيس بلدية صبيا يصدر عدة قرارات لترقية ( 22 ) موظفاً ببلدية محافظة صبيا

أصدر رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد آل زاحـم الشهراني عدد من القرارات تقضي بترقية ( 22 ) موظفا في أقسام البلدية المختلفة للمراتب الوظيفية ( التاسعة – الثامنة – السابعة – السادسة ) من الذين استحقوا الترقية وانطبقت عليهم شروطها ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة منطقة جازان على ذلك ، وبعد استكمال الاجراءات النظامية .
وقدم الشهراني تهنئته للموظفين المرقين ، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وأداء المهام المناطة بهم بالصورة الأمثل خدمة للوطن والمواطن . متمنيا لهم التوفيق .
ونوه الشهرانى بأن هذه الترقيات أتت من خلال الحرص على منح الموظفين كافة حقوقهم ودفعهم لبذل المزيد من العطاء وتحفيزهم لأداء مهامهم بكفاءة فاعلة .
وقد عبر الموظفين الذين شملتهم تلك القرارات عن شكرهم لله سبحانه وتعالي ثم لرئيس البلدية ( سفر آل زاحم الشهرانى ) على دعمه وتشجعيه ، مؤكدين بأن الترقية ستكون حافزا لهم على تقديم التفاني والإخلاص في العمل بمشيئة الله تعالى واعدين ببذل قصارى جهودهم لخدمة الوطن والمواطن .
وقد شملت قائمة الموظفين الذين تمت ترقيتهم كلا من الموظفين الآتية اسمائهم
المهندس / أحمد على عسيري للمرتبة التاسعة
الموظف / أحمد هادي نش للمرتبة التاسعة
الموظف / عبده أحمد شار للمرتبه الثامنة
المهندس / وليد جابر الفيفي للمرتبه الثامنة
المهندس/ ثامر سحمي الغامدي للمرتبة الثامنة
الموظف / أحمد محمد عبدالفتاح للمرتبة الثامنة
الموظف / على محمد مجلي للمرتبة الثامنة
الموظف / بندر ناصر غزاوي للمرتبة الثامنة
الموظف / إبراهيم حسين شيبة للمرتبة الثامنة
الموظف / عبدالله علي مجرشي للمرتبة الثامنة
الموظف / فهد عبده دحلان للمرتبة السابعة
الموظف / علي حسين شماخي للمرتبة السابعة
الموظف / يحي جبريل الفيفي للمرتبة السابعة
الموظف / علي ذياب دوداني للمرتبة السابعة
الموظف / نبيل ابراهيم كميت للمرتبة السادسة
الموظف / علي حسن مخشوش للمرتبة السادسة
الموظف / علي حمود حلواني للمرتبة السادسة
الموظف / عبدالله إدريس خضير للمرتبة السادسة
الموظف / علي أحمد باقديم للمرتبة السادسة
الموظف / بن جده علي جوبحي للمرتبة السادسة
الموظف / صالح محمد بكري للمرتبة السادسة
الموظف / علي ناصر الذروي للمرتبة السادسة
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