بلدية صبيا تنفذ حملة نظافة لقرى المحافظة

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة نظافة تعد الحملة الثالثة التي تنفذها بلدية المحافظة بعد تنفيد حملة الظبية وحملة قرى الطمحه وحملة هذا الاسبوع انطلقت من الباحر استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ٣ / ٧ / ١٤٣٨ عدد ٦ قرى و هي قرية الحوتين وقرية الرونة ، وقرية العقيبي ، وقرية القميري والهميلية ، وقرية الجديين ، وقرية الباحر .

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بقيادة الاستاذ احمد قاضي وبمشاركة عضو المجلس البلدي الاستاذ ربيع مهدي عطية حيث تم التنسيق مع لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بالباحر ومشاركتها حملة النظافة بأعضاء منسقين لكل قرية مع مشرف القطاع الاستاذ هادي عواجي لنظافة القرى وهم

الباحر

عمر مهدي عطية

عبدالرحمن شرف،

الجديين

عابد احمد شافعي،

الرونة

محمد ابراهيم نوحي،

العقيبي

جبريل محمد عثاثي،

الهميلية

علي حسن هادي،

حوتين

موسى ابراهيم عثاثي،

أترككم مع الصور الحملة.

