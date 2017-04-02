وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترعى برنامج شهادة القيادة التنفيذية غير الربحية للمديرين التنفيذيين في القطاع غير الربحي

انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وفي إطار سعيها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، رعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج شهادة القيادة التنفيذية غير الربحية، الذي أقيم في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، بهدف تطوير قدرات المديرين التنفيذيين بالقطاع غير الربحي في الجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية.

ويشمل البرنامج الذي أقيم بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية، ممثلة في مركز لودستر للتطوع والابتكار غير الربحي، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ممثلة في أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية، خمسة محاور رئيسية تم تقديمها لـ40 من القيادات التنفيذية للجمعيات الأهلية في المملكة، وهي: القيادة التنفيذية غير الربحية، الثقة المجتمعية والتأثير، الحوكمة الاستراتيجية والمدير التنفيذي، المشاريع الاجتماعية والابتكار ونماذج الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المتقدمة.

وقدم البرنامج الذي بدأ الأحد 27 جمادى الآخرة، الموافق 26 مارس، وحتى الخميس 2 رجب، الموافق 30 مارس، كلاً من روبرت آشكرفت المدير التنفيذي ومؤسس مركز لودستر للتطوع والابتكار غير الربحي بجامعة أريزونا، وكذلك برين سبيكر رئيس برنامج التأثير المجتمعي.

الجدير بالذكر أن هذا هو البرنامج الثاني لتدريب المديرين التنفيذيين بالقطاع، والذي تقدمه الوزارة خلال شهر، حيث تم مؤخراً تقديم برنامج القيادة للرؤساء التنفيذيين في المؤسسات غير الربحية بالتعاون مع كلية “كاس” لإدارة الأعمال بجامعة مدينة لندن ممثلة في مركز فعالية الأعمال الخيرية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية، حيث تم خلاله تدريب 60 من المديرين التنفيذيين للجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية على مستوى المملكة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سالم بن أحمد الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، إن الوزارة تضع على عاتقها مهمة تطوير القطاع غير الربحي من خلال عدة مبادرات، من أهمها تلك المتعلقة برفع كفاءة وقدرات العاملين فيه من كافة المستويات، وخاصة قيادات هذا القطاع، والوصول إلى الهدف الاستراتيجي لبرنامج التحول الوطني 2020 في بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي.

وأضاف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج القيادة التنفيذية غير الربحية، وبرنامج القيادة للرؤساء التنفيذيين في المؤسسات غير الربحية اللذين دربا 100 من المديرين التنفيذيين، يمثلان جزءاً من استراتيجية الوزارة في دعم القطاع وتطويره، حيث تشرف الوزارة على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي من خلال سلسلة من البرامج، لتزيد من الإسهام في التعامل مع التحديات المجتمعية بفاعلية، جنباً إلى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص لمستقبل زاهر لهذا الوطن.

وأوضح الدكتور سالم أن الوزارة قامت أيضاً بتدريب العاملين، وزيادة المؤهلين في القطاع غير الربحي في عدد من الوظائف، من بينها وظائف المحاسبين، والباحثين الاجتماعيين، ومديري التطوع، ومديري البرامج التنموية، كما تعمل الوزارة على المزيد من البرامج التدريبية للمدير التنفيذي، ومدير المشاريع، ومدير التطوع، والمحاسب، ومسؤول تنمية الموارد المالية، والباحث الاجتماعي، والتي تعد من الوظائف الرئيسية في القطاع.