شهادات تأهيلية لأفراد الحراسات الخاصة بعد تأهيلهم على أعلى المعايير الأمنية

شهدت الرياض تخريج مجموعة من أفراد الأمن الخاص عبر برنامج تدريبي مهني متكامل أطلقته الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) يسهم في رفع كفاءة وتأهيل رجال الحراسات الامنية الخاصة على أعلى المعايير الأمنية وهو يعد من أقوى البرامج التدريبية على مستوى المملكة.

وقد قام الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة ( أمنكو) بتسليم شهادات التخرج للأفراد المشاركين في البرنامج التدريبي وسط حالة من السعادة التي انعكست على جميع الأفراد مع انتهاء الدورة التدريبية المكثفة.

وقدم البرنامج التدريبي مجموعة من أكفأ المدربين المتخصصين ممن يحملون خبرات عالمية ويطبقون أعلى معايير التدريب المعترف بها دوليا ومحليا بهدف رفع كفاءة ومستوى أداء رجل الأمن الخاص بحيث يكون أكثر قدرة للتعامل مع المستجدات والتطورات في القطاعات والشركات التي تقوم بتأمينها وتقديم الخدمات المناسبة للعملاء وفقا بمتطلباتهم، والتعامل باحترافية عالية مع مختلف فئات المجتمع.

وقد أعرب الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة ( أمنكو) عن سعادته بتخريج أول مجموعة من أفراد الشركة وحصولهم على شهادات تأهيلية مؤكدا ان الشركة ستستمر في تطبيق برنامج تدريبي يسهم في احداث نقلة نوعية في إمكانات وكفاءات الأفراد لتتوافق مع التطورات والمتغيرات في المنشآت الاقتصادية.

وذكر أن البرنامج التدريبي تناول مفاهيم الأمن والسلامة للمنشاءات الخاصة، مهام ومسؤوليات مشرف الأمن،اجراءات البحث عن الأفراد والمركبات،الاجراءات الواجب اتخاذها لحالات الطوارئ،كيفية مكافحة الحرائق ،تدريب عملي عن كيفية التعامل مع فض النزاعات،مهارات التواصل والعناية مع العملاء،اساسيات الاسعافات الأولية،التدريب على أنظمة المراقبة الامنية، قواعد واساسيات الاشتباك.،طريقة كتابة التقارير الأمنية،تقييم المخاطر. وأضاف أن تدريب الموارد البشرية ضرورة ويجب على الاهتمام برفع كفاءة الأفراد وبخاصة رجل الأمن الخاص