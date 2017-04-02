وكيل إمارة جازان يدشن حملة البريد السعودي للتسجيل بالعنوان الوطني

دشن وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم حملة تسجيل العنوان الوطني التي أطلقته مؤسسة البريد السعودي بجازان بديوان الإمارة .

واستمع وكيل الامارة د.المقرن الى شرح مفصل من مدير عام البريد السعودي بمنطقة جازان أ. عبدالله بن احمد الفيفي عن آليه التسجيل في العنوان الوطني وأهميته للفرد والمجتمع لتسهيل وتنفيذ اعمال الحكومة الإلكترونية من خلال تكامل العمل بين كافة مؤسسات الدولة وتشمل الحملة كافة مناطق المملكة .

مشيرا الى أن مؤسسة البريد السعودي بجازان تعتزم السعى من خلال ذلك الى نشر الوعي بأهمية العنوان الوطني ليستفيد منهم جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين لبناء عنوان وطني موحد شامل لجميع مناطق المملكة وتأتي حملة تسجيل العنوان الوطني لجميع القطاعات الحكومية أبتداء من إمارة منطقة جازان حتى يستفيد من هذة الحملة جميع موظفي الجهات الحكومية في المنطقة لمواكبة التطور الإستراتيجي للحكومة الإلكترونية.

كما أوضح مدير عام بريد منطقة جازان بأن حملة تسجيل العنوان الوطني تهدف الى نشر وتوعية الجميع للإستفادة من خدمات البريد المتطورة ومواكبة التقدم لبناء عنوان وطني يستفيد همنه المواطن والمقيم في التعاملات الالكترونية الحديثة.

كما أكد بان مؤسسة البريد السعودي لا تألوا جهدا في تقديم أفضل الخدمات البريدية لكافة أفراد المجمتع من مواطنين ومقيمين.