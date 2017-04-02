انطلاق المهرجان الانشادي الاكبر في المدينة المنورة

أنطلق المهرجان الإنشادي بالمدينة المنورة مساء أمس السبت الموافق 01 / 07 / 2017م ، ضمن فعاليات المدينة عاصمة السياحة الاسلامية وذلك في المسرح المديني بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة ، بمشاركة نجوم الإنشاد في العالم الإسلامي ، وبمتابعة الجهات المعنية والأمنية التي أشرفت على تنظيم هذا المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوي منطقة المدينة المنورة.





وشهد المهرجان توافد إعداد كبيرة من الأهالي والزوار منذ ساعات المساء الأولي ، حيث بدأ باستعراض لفرقة بنات المدينة ، فيما شارك بعد ذلك أول نجوم المهرجان الإنشادي عند الساعة التاسعة والنصف مساء ، كما شارك المنشدين الاخرين والمتسابقين ، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غصت بهم مقاعد المسرح ، فيما أعلنت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017 ، عن الفائز في افضل صورة عن المدينة المنورة وذلك من خلال المشاركة في الهشتاق #مهرجان_المدينة_الانشادي.





وحظى المهرجان الانشادي الاكبر الذي شهدته المدينة المنورة ، ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية ، متابعة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية وهيب السهلي ، ومدير عام هيئة السياحة و التراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس خالد بن حسين الشهراني.





يذكر أن المهرجان الإنشادي الذي أنطلق مساء أمس السبت الأول من إبريل يستمر لمدة أسبوع على المسرح المديني بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة ، ويتخلل هذا المهرجان العديد من الجوائز والمسابقات ، ويشارك فيه العديد من نجوم الإنشاد في دول العالم الإسلامي.