أمير مكة ماحققته جامعة الملك عبد العزيز بسويسرا يعد بالانجاز الوطني

وصف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ماحققته جامعة الملك عبد العزيز ، ممثلة في مركز الموهبة والإبداع بحصوله على خمس ميداليات في معرض جنيف العالمي للابتكارات، الذي تعقد دورته الـ٤٥ بمدينة جنيف بسويسرا 2017 ، بالانجاز الوطني.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، أن هذا الإنجاز العلمي العالمي، يجير للوطن وأبنائه من الطلاب والطالبات، اللذين أثبتوا تفوقهم في عدة مسابقات محلية وعالمية في مختلف العلوم والمجالات المعرفية.

ونجح طلاب جامعة الملك عبدالعزيز في الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية، وواحدة فضية، وأخرى برونزية؛ إذ حصل ماهر عبد الرحمن الجهني من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية، ومشعل علي حامد من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية، وزاهر صالح اللحياني من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية، وعبدالعزيز عبدالله الخضيري من كلية العلوم على الميدالية الفضية، وصهيب عماد موريا من كلية الهندسة على الميدالية البرونزية.

من جهته أشاد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي بالمستوى المتميز والمشاركة الفاعلة لممثلي الجامعة في هذا المحفل العالمي، وما أظهروا من قدرات إبداعية وابتكارية، تدعو للفخر والاعتزاز؛ وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها التي أضحت إنجازاتها العلمية والبحثية تنافس كبريات الجامعات العالمية.

ورفع الدكتور اليوبي خالص الشكر والتقدير والعرفان للأمير خالد الفيصل، الذي يرعى باهتمام بالغ الإبداع والتميز والابتكار من خلال بناء الإنسان، وتنمية المكان، ودعم برامج الموهبة والابتكار.

وأكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن مثل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللامحدود والرعاية التي توليها قيادة المملكة العربية السعودية للبحث العلمي وللتعليم والموهوبين.

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