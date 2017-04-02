اختتام برنامج تدريب المدربين التطبيقيTOT بالداير

اختتم مساء الخميس الموافق 1438/7/2 برنامج تدريب المدربين التطبيقي TOT ” الراوند ” بحضور سعادة مدير مكتب التعليم بالداير الأستاذ / سالم حسين المالكي ومدير مكتب بناء الذات بجازان المستشار /عطية سوادي ، حيث نفذ البرنامج خلال الفترة 1438/7/2-6/27 بواقع 25 ساعة تدريبية ، شمل البرنامج 13 مهارة تطبيقية بالإضافة إلى كيفية اعداد جولة تدريبية ROUND بطريقة إبداعية يقدمها المتدرب بأساليب التدريب الحديثة وبصوره ممتعة .

قدم البرنامج كل من المدرب / أحمد حسين علي المالكي والمدرب /يحيى محمد المالكي والمدرب / أحمد حسين جابر المالكي.

وفي نهاية البرنامج قدم المتدربون جولة تدريبية لمدة 10 دقائق كاحد بنود اختبار الكفاءة لاجتياز هذا البرنامج ..

ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج. على شهادة حضور من مكتب بناء الذات بجازان وشهادة حضور من المركز العالمي الكندي وكذلك شهادة كفاءة من المركز الكندي وعضوية لمدة عام بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمتدرب لمدة عام .

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