هنا .. 5 مزايا بهاتف جالكسي s8 يفتقدها آيفون 7

أزاحت شركة سامسونج منذ عدة أيام الستار عن هاتفيها الجديدين جلاكسى s8 وs8 بلس، بعد فشل هاتفها نوت 7 فى منافسة آيفون 7 العام الماضى، واستفادت الشركة الكورية الجنوبية من عامل الوقت وطرحت هاتفيها قبل

واستفادت الشركة الكورية الجنوبية من عامل الوقت وطرحت هاتفيها قبل أشهر طويلة من مؤتمر أبل للكشف عن آيفون 8، لذا أصبح هاتفا سامسونج الجديدين ينافسان هاتفى أبل آيفون 7 و7 بلس، لذا عرض الموقع الأمريكى Gadgetsnow عددًا من المواصفات بهاتف جلاكسى s8 والتى يفتقدها آيفون 7

الشاشة المنحنية

دعمت سامسونج هاتفيها الجديدين بشاشة منحنية الجانبين، كما استعانت الشركة بلوحة QuadHD+ Super AMOLED مدعومة بزجاج جوريلا المقاوم للخدوش والجروح.

التعرف على الوجه

وتعد ميزة التعرف على الوجه من أهم الخصائص التى يتميز بها الهاتفين لسامسونج، إذ تعد نقطة قوة كبيرة تعطى للهاتفين المزيد من الأمان والحماية.

بلوتوث 5,0

يعد كل من جلاكسى s8 وs8 بلس أول هاتفين يدعمان ببلوتوث 5,0، والذى يتيح لهما الاتصال باثنين من السماعات اللاسلكية فى آن واحد.

الشحن اللاسلكى السريع

رغم أن تقنية الشحن السريع اللاسلكى ليست جديدة فى هواتف سامسونج الذكية، إذ ظهرت لأول مرة بهاتف جلاكسى S7، إلا أن هاتفى آيفون 7 و7 بلس لا يأتيان بها.

المعالج

رغم أن شركة أبل تتميز دائمًا بمعالجتها وتتفوق على جميع الهواتف الذكية، إلا أن سامسونج تفوقت هذه المرة بقضل استعانتها بمعالجى Snapdragon 835 وExynos 8895 الأسرع فى العالم.