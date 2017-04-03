“الصندوق العقاري” يرفع عدد البنوك المقدمة للقروض العقارية إلى 10

منتصف إبريل الجاري، رفع عدد المصارف التي يتعاقد معها لتقديم قروض عقارية للمواطنين من مستحقي الدعم إلى عشرة مصارف.

وأوضحت مصادر وفقا لـ”الاقتصادية”، أن صندوق التنمية العقارية أقرض نحو 900 ألف مستفيد منذ تأسيسه حتى الآن.

وقالت إنه أصدر العام الماضي موافقات لـ 120 ألف مستحق لدعم الصندوق، لافتا إلى أن 20 ألفا منهم أي بنسبة 15 في المائة فقط، تسلموا القروض المخصصة لهم والبالغة عشرة مليارات ريال، فيما تخلف البقية.

وأكدت المصادر ذهاب نحو 2500 مستفيد من أصل 7700 إلى المصارف الأربعة التي انحصر التعامل معها أثناء الإعلان عن الدفعة الأولى للحصول على الدعم السكني أي بنسبة 32%، متوقعة ارتفاع الأعداد بعد رفع عدد المصارف.

وأشارت إلى أن الأسباب التي منعت نحو 5200 مستفيد من الذهاب للمصارف تمثلت في “عدم انتهاء الاتفاقية مع المصارف التي يتعاملون معها، والبعض الآخر ما زال يبحث عن مسكن ملائم.