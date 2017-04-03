عضو الشورى “العمري” .. المياه الوطنية تمارس الجباية !

اتهم عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري شركة المياه الوطنية بجباية المواطن، بدلاً من تقديم الخدمات له.

وقال العمري وفقا لصحيفة “الحياة”، إن الدليل على ذلك يتمثل في احتساب مبالغ مالية بموجب أخطاء تسريب المياه، بدلاً من الكشف عنها وإصلاحها.

وأشار إلى أنه من الأخطاء التقنية أن بعض العدادات تحسب الفواتير على المواطن حتى وإن كان خزان المياه الرئيس ممتلئاً أو يسحب الهواء، مطالباً بصيانة العدادات ومراقبة التمديدات ومنع تسرب المياه.

ورفض العمري أن يظل إصدار رخصة البناء من خلال البلديات فقط لأنها غير احترافية وغير متخصصة.

ودعا إلى أن يكون إصدار الرخصة من خلال شركة المياه والكهرباء حتى تراقب مراحل البناء منذ إنشائه، على أن تقوم بعد ذلك بإصدار شهادة إتمام المبنى في ما يخص المياه والكهرباء.