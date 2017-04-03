الشرطة .. تكشف سبب إطلاق موظف “مستشفى الملك خالد” النار على زميله

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه في عصر يوم أمس الأحد تبلغ مركز شرطة الدرعية عن وقوع حادثة إطلاق نار في أحد المكاتب الإدارية بمستشفى الملك خالد الجامعي نتج عنه إصابة موظف سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر – حالته مستقرة ولله الحمد.

وتابع: إثر ذلك قامت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة بالانتقال الفوري لموقع الحادث وباشرت إجراءات الضبط الجنائي حيث تم ضبط الجاني (سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر/ يعمل موظفا إداري في نفس المستشفى) وبحوزته سلاح ناري (مسدس) غير مرخص بداخله طلقتان وبمعاينة مسرح الحادث من قبل المختصين عثر على أظرف فارغة ومقذوف ناري تعود للسلاح المضبوط.

وبسماع أقوال الجاني مبدئيا أقر بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه لخلاف سابق بينهما.

تم التحفظ على الجاني وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص. وكانت “سبق” قد نشرت تفاصيل القضية مساء أمس.