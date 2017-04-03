 تنمية أبو عريش تنظم غدًا ديوانية السلامة المرورية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 رجب 1438 هجريا, الموافق 3 أبريل 2017 ميلاديا

تنمية أبو عريش تنظم غدًا ديوانية السلامة المرورية

تنمية أبو عريش تنظم غدًا ديوانية السلامة المرورية
فيفاء أون لاين - جازان

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، غدًا ، برنامج ” ديوانية السلامة المرورية , بمشاركة عدد من منسوبي إدارة مرور منطقة جازان , وذلك بمقر ملتقى أبوعريش الأسري الأول .
وتأتي الديوانية ضمن البرامج التوعوية المصاحبة للملتقى , الذي يشمل على حزمة من البرامج واللقاءات التربوية والثقافية .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*