تنمية أبو عريش تنظم غدًا ديوانية السلامة المرورية

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، غدًا ، برنامج ” ديوانية السلامة المرورية , بمشاركة عدد من منسوبي إدارة مرور منطقة جازان , وذلك بمقر ملتقى أبوعريش الأسري الأول .

وتأتي الديوانية ضمن البرامج التوعوية المصاحبة للملتقى , الذي يشمل على حزمة من البرامج واللقاءات التربوية والثقافية .

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