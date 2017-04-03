تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، غدًا ، برنامج ” ديوانية السلامة المرورية , بمشاركة عدد من منسوبي إدارة مرور منطقة جازان , وذلك بمقر ملتقى أبوعريش الأسري الأول .
وتأتي الديوانية ضمن البرامج التوعوية المصاحبة للملتقى , الذي يشمل على حزمة من البرامج واللقاءات التربوية والثقافية .
تنمية أبو عريش تنظم غدًا ديوانية السلامة المرورية
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، غدًا ، برنامج ” ديوانية السلامة المرورية , بمشاركة عدد من منسوبي إدارة مرور منطقة جازان , وذلك بمقر ملتقى أبوعريش الأسري الأول .
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