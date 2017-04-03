مستشار بمجلس الوزراء : رفع الدعم عن الكهرباء لا رجعة فيه

شدَّد المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، على أن قرار رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لا رجعة فيه.

وقال “السكيت”: ‘‘إنه تم الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية”، مشيراً إلى أن المشروع في طور الرفع للمقام السامي للحصول على الموافقة، بحسب “عكاظ”.

ونبَّه إلى ضرورة الاستفادة من التحويلات المالية الضخمة للعمالة الوافدة التي تراوح بين 140–200 مليار ريال سنوياً، خصوصاً في ظل وجود مزايا عديدة بالسعودية.