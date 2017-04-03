هذا المشروب يساعدك على مكافحة الخَرَف

أجرى علماء صينيون مجموعةً من الأبحاث حول مدى قدرة الشاي الأخضر على الوقاية من الخرف، ما أدى إلى الوصول إلى التأكيد أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر المضادة للأكسدة، خصوصاً مادة البوليفينول، التي تعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل وتساعد على حماية خلايا المخ بشكل كبير خاصة في حالة وجود إصابات في النخاع الشوكي.

ويعود هذا الأمر إلى كون مادة البوليفينول تعمل على حماية الخلايا العصبية في النخاع الشوكي، ضد أضرار عملية الأكسدة ما يحمي بدوره من الشيخوخة المبكرة والخرف.

وحدد العلماء المأكولات التي يمكن أن ترافق تناول الشاي الأخضر، من أجل صحة وشباب دائمين خصوصاً الخضراوات مثل السبانخ والجزر والكرفس والطماطم والفاكهة مثل البرتقال والجريب فروت والكرز والتوت البري، كذلك العصائر الطبيعية غير المُحلاة.