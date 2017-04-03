 هذا المشروب يساعدك على مكافحة الخَرَف | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 رجب 1438 هجريا, الموافق 3 أبريل 2017 ميلاديا

هذا المشروب يساعدك على مكافحة الخَرَف

هذا المشروب يساعدك على مكافحة الخَرَف
فيفاء أون لاين - محطات

أجرى علماء صينيون مجموعةً من الأبحاث حول مدى قدرة الشاي الأخضر على الوقاية من الخرف، ما أدى إلى الوصول إلى التأكيد أن الشاي الأخضر يحتوي على العديد من العناصر المضادة للأكسدة، خصوصاً مادة البوليفينول، التي تعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل وتساعد على حماية خلايا المخ بشكل كبير خاصة في حالة وجود إصابات في النخاع الشوكي.

ويعود هذا الأمر إلى كون مادة البوليفينول تعمل على حماية الخلايا العصبية في النخاع الشوكي، ضد أضرار عملية الأكسدة ما يحمي بدوره من الشيخوخة المبكرة والخرف.

وحدد العلماء المأكولات التي يمكن أن ترافق تناول الشاي الأخضر، من أجل صحة وشباب دائمين خصوصاً الخضراوات مثل السبانخ والجزر والكرفس والطماطم والفاكهة مثل البرتقال والجريب فروت والكرز والتوت البري، كذلك العصائر الطبيعية غير المُحلاة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*