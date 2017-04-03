تقني الباحة يُعلن عن بدء التسجيل في برامج تدريبية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ومحافظة المخواة اليوم عن بدء التسجيل في عدد من البرامج التدريبية، وذلك ضمن مبادرة “أتقن”.

وأوضحت الإدارة أن البرامج المتاحة هي “مبادئ صيانة السيارات، والتبريد والتكييف، والتجميل وتصفيف الشعر “.

وأكدت أن التقديم على البرامج يخضع لعدد من الشروط أهمها أن لايقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، وأن يكون سعودي الجنسية، بالإضافة إلى أن يكون لائقاً طبياً ، مفيدة أن التقديم على البرامج من خلال بوابة مركز الأعمال ctc.tvtc.gov.sa .

Share on: whatsapp