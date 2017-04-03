 وظائف موسمية شاغرة في النقابة العامة للسيارات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 رجب 1438 هجريا, الموافق 3 أبريل 2017 ميلاديا

وظائف موسمية شاغرة في النقابة العامة للسيارات

وظائف موسمية شاغرة في النقابة العامة للسيارات
فيفاء أون لاين - جدة

أعلنت النقابة العامة للسيارات عن الوظائف الموسمية الشاغرة لموسم حج هذا العام 1438هـ بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجده وميناء جده الإسلامي.
وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 12 رجب 1438هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 26 شوال 1438هـ وذلك بالحضور شخصيا إلى مقر النقابة العامة للسيارات فرع محافظة جدة .

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