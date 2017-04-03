وظائف موسمية شاغرة في النقابة العامة للسيارات

أعلنت النقابة العامة للسيارات عن الوظائف الموسمية الشاغرة لموسم حج هذا العام 1438هـ بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجده وميناء جده الإسلامي.

وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 12 رجب 1438هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 26 شوال 1438هـ وذلك بالحضور شخصيا إلى مقر النقابة العامة للسيارات فرع محافظة جدة .

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