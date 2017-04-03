مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.45 نقطة ليقفل عند مستوى 6967.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر, وحلواني إخوان، والصناعات الكهربائية, والجزيرة ريت, وجاكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الحكير، وأسواق المزرعة, وكيمانول, والرياض ريت, وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.16% و 2.40%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والجزيرة ريت, والرياض ريت، ودار الأركان، والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الجزيرة ريت, والإنماء، والطيار، والرياض ريت، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 17.14 نقطة ليقفل عند مستوى 5032.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 345 صفقة.

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