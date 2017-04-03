تطبيق احترافي لتحرير الفيديو على أنظمة أندرويد

تطبيقات معالجة الصور وتطبيقات معالجة الفيديو تعتبر الفئة الأكثر من بين التطبيقات على متاجر أنظمة التشغيل المختلفة، فهناك الآلاف من هذه التطبيقات، وعلى الرغم من أن الفكرة واحدة إلى أن هناك اختلافاً بين كل تطبيق وآخر، ويسعى المستخدم لتجربة التطبيقات الفريدة صاحبة الأدوات المتقدمة والقوية بغض النظر عن المجال.

لذلك إن كنت أحد المهتمين بمعالجة ومونتاج الفيديو على هاتفك الأندرويد قم بتجربة تطبيق KineMaster الذي يدخل من ضمن أفضل تطبيقات معالجة الفيديو على أندرويد، وهذه الأفضلية تأتي جرَّاء أدواته القوية والاحْتِرَافية.

ويدعم البرنامج خاصية الطبقات المتعددة من مقاطع الفيديو، ودعمه لاستيراد الصور والمسارات الصوتية، ناهيك عن أداة التحرير النصي، كذلك أداة التقطيع الدقيق، وخاصية الانتقالات ثلاثية الأبعاد والتلاشي، وتوفيره لمجموعة واسعة من الفلاتر والتأثيرات.

وإن أردت المعاينة الفورية فلك ذلك وفي أي وقت، وهناك أدوات التحكم في تدرج الألوان وسطوعها وصفائها، جنباً إلى جنب مع الأدوات الاحترافية كأداة تسريع أو تقليل سرعة الفيديوهات.

ويدعم تطبيق KineMaster تنسيقات الصوت ” MP3، M4A، AAC، WAV”، وتنسيقات الصور “PEG، PNG، WebP، BMP، GIF” وتنسيقات الفيديو “MP4 بأنواعها المختلفة، و3GP، وMOV”، هذا بالإضافة إلى تعريب التطبيق وتحسين الأداء للهواتف العاملة بمعالج سناب دراغون.