 سمو أمير جازان يعزي أسرة وذوي رجل الاعمال الشيخ الصعدي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 رجب 1438 هجريا, الموافق 3 أبريل 2017 ميلاديا

سمو أمير جازان يعزي أسرة وذوي رجل الاعمال الشيخ الصعدي

سمو أمير جازان يعزي أسرة وذوي رجل الاعمال الشيخ الصعدي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان التعازي والمواساة في وفاة رجل الأعمال الشيخ يحي بن عبده الصعدي والذي توفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.
وأعرب سموه خلال زيارته لمنزلهم مساء أمس بمحافظة أبو عريش عن خالص مواساته وتعازيه لأسرة وأشقاء وأبناء الفقيد ، منوها سموه بمسيرة الشيخ الصعدي الحافلة بالعطاء والإخلاص لدينه ووطنه والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومساعي الخير والجوانب الإنسانية والمواقف الوطنية.
داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر شقيق الفقيد ، مدير عام ميناء ينبع سابقا الدكتور حمود بن عبده الصعدي باسمه ونيابة عن أسرته وكافة أبناء قبيلتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.
حضر واجب العزاء محافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبده ومدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني.

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