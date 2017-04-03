سمو أمير جازان يعزي أسرة وذوي رجل الاعمال الشيخ الصعدي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان التعازي والمواساة في وفاة رجل الأعمال الشيخ يحي بن عبده الصعدي والذي توفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعرب سموه خلال زيارته لمنزلهم مساء أمس بمحافظة أبو عريش عن خالص مواساته وتعازيه لأسرة وأشقاء وأبناء الفقيد ، منوها سموه بمسيرة الشيخ الصعدي الحافلة بالعطاء والإخلاص لدينه ووطنه والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومساعي الخير والجوانب الإنسانية والمواقف الوطنية.

داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر شقيق الفقيد ، مدير عام ميناء ينبع سابقا الدكتور حمود بن عبده الصعدي باسمه ونيابة عن أسرته وكافة أبناء قبيلتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.

حضر واجب العزاء محافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبده ومدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني.

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