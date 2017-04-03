المرغلاني مشرفا عاماً للمكتبات العامة بوزارة الثقافة والاعلام

صدر قرار المشرف العام على وكالة الشؤن الثقافية سعادة الدكتور /عبدالرحمن بن ناصر العاصم بتكليف الأستاذ فيصل بن طاهر المرغلاني ـ مشرفاً عاماً للمكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة والإعلام بمختلف مناطق المملكة.

وقد قدم المرغلاني شكره لثقة المسؤلين، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لما فيه الصالح العام.

الجدير بالذكر تولي المرغلاني العديد من المناصب الإدارية والثقافية حيث سبق وأن عمل مساعداً للمشرف العام للمكتبات العامة، ومديراً للشؤون الادارية بوكالة الوزراة للشؤون الثقافية، وتولى ادارة المراكز الثقافية بالوكالة، والان استلم منصبه مشرفاً عاماً على المكتبات العامة.

و أسرة الصحيفة تبارك وتهني الأستاذ فيصل المرغلاني و تتمنى له المزيد من التقدم و الارتقاء والنجاح.



صور سابقة للمرغلاني المشرف العام على المكتبات العامة مع مدراء المكتبات العامة.