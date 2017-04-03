سمو أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء الجالية اليمنية بالمنطقة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بالعلاقات الأخوية وعلاقة المصير الواحد التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة وما توليه القيادة الحكمية من جهود متواصلة للوقوف مع الحق ودعم الشرعية في اليمن ، جاء ذلك خلال استقباله اليوم رئيس الجالية اليمنية في المنطقة الأستاذ عبده بن محمد الشوخي والوفد المرافق له من أعضاء الجالية .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان برئيس الجالية أ. عبده الشوخي و الوفد المرافق له من أعضاء الجالية .

متمنيا سموه الكريم لليمن الأمن والاستقرار وان تعود الأمور إلى طبيعتها بفرض الشرعية والتي تشمل كافة المناطق المجاورة.

مشيرا الى أن المملكة تسعى دائما الى نصرة المظلوم والوقوف بجوار الحق والعمل بكل قوة لحماية بلاد الحرمين الشريفين من اي مغرض يحاول المساس بأمنها والحفاظ مقدراتها ومكتسباتها من أطماع الفئات والمليشات المعتدية التي أضرت باليمن وأبناءه وأمنه وبحسن الجوار.

وأكد سمو أمير جازان على أهمية نشر الجانب التوعوي بين أفراد الجالية اليمنية في منطقة جازان والتعاون في تطبيق التعليمات والأنظمة والمساهمة في الحفاظ على الأمن والدور الهام في البناء والتنمية لما فيه مصلحة الجميع في مختلف المؤسسات ، والمشاركة بكل اخلاص وتفاني في كل ما يخدم أبناء الجالية اليمنية فهم نسيج مهم في المجتمع.

كما أستمع سموه إلى شرح مفصل من رئيس الجالية اليمنية الأستاذ عبده الشوخي عن دور الجالية و المهام التي تقوم بها.

واعرب رئيس الجالية اليمنية الاستاذ عبده الشوخي باسمه ونيابة عن كافة اليمنين بجازان عن خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع ولسمو أمير منطقة جازان – حفظهم الله – على ما تقدمه المملكة من دعم ومساندة لعودة الشرعية لليمن ، وعلى التعاون الدائم التي تقدمه إمارة منطقة جازان لأبناء الجالية اليمنية ، مثمنا ما استمع له من توجيهات من سمو أمير المنطقة حيال التسهيلات والدعم المقدم لإنجاز اهم المعاملات لأبناء الجالية اليمنية بمنطقة جازان.

وفي ختام اللقاء تسلم سمو امير جازان هدية تذكارية بهذه المناسبة تعبر عن تراث وأصالة وتاريخ اليمن من قبل رئيس وأعضاء الجالية اليمنية.