أعضاء من وفد جنادرية جازان يزور الحرفي عقيلي في منزله بفرسان

قام مجموعة من اعضاء وفد منطقة جازان المشارك في مهرجان الجنادرية لهذا العام 1438بزيارة العم منور عقيلي بمنزلة بمحافظة جزر فرسان

الذي شارك لاكثر من عشرون عاما حرفيا في ادوات الغوص والصيد والذي منعته ظروفه الصحية من المشاركة

وكان في مقدمة الوفد

الاستاذ احمد الفيفي محافظ هروب

والاستاذ حمد الدقدقي نائب المشرف العام في مشاركة منطقة جازان

والاستاذ موسى علي نامس مشرف البيئة البحرية

والاستاذ الحسين بن فياض الحازمي مشرف خدمات امانة منطقة جازان

والاستاذ عثمان حمق .مشرف مشاركة محافظة فرسان

الاستاذ احمد دواد.مشرف البيت الفرساني

الاستاذ محمد اليامي..الاعلامي المشارك ضمن الوفد

وكان في صحبة الوفد من فرسان

الاستاذ ابراهيم مفتاح

الشيخ محمد علي كبيني

الشيخ سليمان بلعوص

وقدم الوفد هدية قيمة شارك فيها اكثر من سبعة عشر شخص وعلى راسهم رئيس وفد المنطقة ابراهيم الحازمي

وقد استقبل العم منور واقاربه الوفد في منزله

حيث تقدم الاستاذ ابراهيم مفتاح بإلقاء كلمة بهذه المناسبة

وقال ان وقفتكم مع الاخ منور تدل ان الدنيا لازالت بخير

ولمسة وفاء لرجل قدم الكثير لمهرجان الجنادرية

وبعد ذلك قام زملاء الوفد الذين يسكنون محافظة فرسان بمأدبة غذاء في فندق فرسان دعي لها الجميع بما فيهم العم منور عقيلي

حقيقة ان وفد منطقة جازان المشارك في مهرجان الجنادرية يعملون بروح الفريق الواحد

وهذا الشئ لمسه الجميع فهنيئا لنا بهولاء النخبة من ابناء المنطقة الذين يمثلون كافة شرائح المجتمع الجازاني