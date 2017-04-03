ضبط 149 مخالفا وكميات من القات بفيفاء وبلغازي

نفذت شرطة منطقة جازان ممثلة في قوة مشكلة من شرطة محافظة فيفا وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهام والواجبات ومركز شرطة بلغازي حملة أمنية صباح امس شملت عددا من المواقع الوعرة والمشبوهة التي يختبئ بها المخالفون والطرق الوعرة التي يسلكها المهربون ظنا منهم بأنهم سيكونون بمأمن عن أعين رجال اﻷمن والتي كانت لهم بالمرصاد وأطاحت بهم في عمليتين منفضلتين.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي ان شرطة منطقة جازان نفذت صباح امس حملة أمنية بمحافظتي فيفا وبلغازي تمكنت خلالها من اﻹطاحة بعدد من المخالفين وضبطت عددا من المركبات أثناء محاولتها تهريب كميات من نبات القات وذلك في عمليتين منفصلتين.

وبين الحكمي ان قوة مشكلة من شرطة محافظة فيفا وإدارة التحريات والبحث الجنائي والمهام والواجبات تمكنت في العملية اﻷولى من اﻹطاحة ب149 مخالفا بمواقع جبلية وعرة.

مضيفا بأنه في العملية الثانية تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة بلغازي من ضبط عدد من المركبات ثلاث منها مسروقة ومعمم عنها عثر بها على 1549 حزمة من نبات القات .

مشيرا إلى إتخاذ اللازم حيال اﻷشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وأكد الحكمي إستمرار الحملات اﻷمنية التي تنفذها شرطة المنطقة بكافة المحافظات والمراكز إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة معالي مدير اﻷمن العام.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال اﻷمن في هذه الحملة مقدما شكره لهم ومطالبا بمضاعفة الجهود.