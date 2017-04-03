“التعليم” : تعديل بدء العام الدراسي لا يشمل المعلمين والمعلمات

قالت وزارة التعليم اليوم إن التعديل الوارد في قرار مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، حول بدء العام الدراسي القادم، خاص بالطلاب والطالبات.

وأوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي للوزارة أن المعني بقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بتعديل بدء العام الدراسي الجديد هم الطلاب والطالبات فقط، أما عودة المعلمين والمعلمات فستكون في موعدها المقرر وهو 19 / 12 / 1438هـ.

وأضاف العصيمي أن الأسبوع الذي يسبق عودة الطلاب والطالبات سيُستثمر في رفع جاهزية المدارس وترتيبات بدء العام الدراسي.

يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر اليوم قرارًا بالموافقة على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام الدراسي القادم، 1438 / 1439هـ، ليكون يوم الأحد 26 ذي الحجة 1438، بدلاً من 19 ذي الحجة.