أفراح الغزواني والفيفي

في ليلة من ليالي الأنس، وفي مساء من مساءات الحب والبهجة والنقاء، عطرها شذا اللقاء، وضمخها عبير السرور، وشدا لها أريج الوفاء. احتفل الشاب/ عبد الله بن مسعود مفرح الغزواني بزواجة على كريمة الشيخ/ حسن بن يحي الفيفي في قاعة الأمل للاحتفاﻻت والمناسبات بمدينة تبوك ، وسط مشاعر الابتهاج , وتباشير السعادة التي ملأت القاعة, التي اكتست حلة البهاء في أجمل وأروع وأبدع مشهد امتزجت فيه عبارات الود بابتسامة الهناء والحب. وبحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل التي غطت بهم القاعة وسط جو من أهازيج الفرح ومباركة الأحباب وألوان الفنون الشعبية التي رددت لها جنبات القصر، وأضأتها شموع التهاني، وصفق لها ألق الصفاء، بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم حياه سعيدة

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