 الاتحاد الدولي يشيد بمستقبل الرياضات الجوية الآسيوية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 رجب 1438 هجريا, الموافق 4 أبريل 2017 ميلاديا

خلال الاجتماع الذي عقد في هونج كونج برئاسة الدكتور السويلم

الاتحاد الدولي يشيد بمستقبل الرياضات الجوية الآسيوية

الاتحاد الدولي يشيد بمستقبل الرياضات الجوية الآسيوية
الرياض ـ علي القرني

عقد الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية برئاسة الدكتور مبارك السويلم اجتماعا لدراسة وتطوير مستقبل الرياضات الجوية في القارة، وذلك في هونج كونج بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وباستضافة اتحاد هونج كونج للرياضات الجوية وحضور اتحادات الرياضات الجوية في آسيا .

وبدأ بكلمة للسيد فريتز برنك رئيس الاتحاد الدولي الذي أوضح ان قارة آسيا هي مستقبل الرياضات الجوية وانه سعيد بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي وبقية الدول للعمل على تطوير اداء ممارسي الرياضات الجوية.

فيما اعتبر الدكتور السويلم ان حضور الدول الاسيوية من خلال الاجتماع لمناقشة تطوير ودعم الرياضات الجوية، خطوة رائعة نحو جهود موحدة لآسيا جويا مما سيؤدي الى النجاح للجميع وينعكس على تطوير جميع الرياضات الجوية ، فيما تحدث طرحت الاتحادات المشاركة ملاحظاتهم وآراءهم خلال الاجتماع .

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