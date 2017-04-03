خلال الاجتماع الذي عقد في هونج كونج برئاسة الدكتور السويلم الاتحاد الدولي يشيد بمستقبل الرياضات الجوية الآسيوية

عقد الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية برئاسة الدكتور مبارك السويلم اجتماعا لدراسة وتطوير مستقبل الرياضات الجوية في القارة، وذلك في هونج كونج بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وباستضافة اتحاد هونج كونج للرياضات الجوية وحضور اتحادات الرياضات الجوية في آسيا .

وبدأ بكلمة للسيد فريتز برنك رئيس الاتحاد الدولي الذي أوضح ان قارة آسيا هي مستقبل الرياضات الجوية وانه سعيد بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي وبقية الدول للعمل على تطوير اداء ممارسي الرياضات الجوية.

فيما اعتبر الدكتور السويلم ان حضور الدول الاسيوية من خلال الاجتماع لمناقشة تطوير ودعم الرياضات الجوية، خطوة رائعة نحو جهود موحدة لآسيا جويا مما سيؤدي الى النجاح للجميع وينعكس على تطوير جميع الرياضات الجوية ، فيما تحدث طرحت الاتحادات المشاركة ملاحظاتهم وآراءهم خلال الاجتماع .