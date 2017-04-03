ترقية الشنقيطي إلى المرتبة الحادية عشرة ببلدية الموسم

يتلقى الطبيب البيطري : إبراهيم بن أحمد الشنقيطي من منسوبي بلدية مركز الموسم التابعة لأمانة منطقة جازان ، التبريكات والتهاني بمناسبة صدور خطاب قرار ترقيته من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية للمرتبة الحادية عشرة ببلدية الموسم

ويعد الموظف/ ابراهيم بن أحمد الشنقيطي ، من الموظفين المتميزين وذو الكافئة العالية والأخلاق الطيبة

وبهذه المناسبة السعيدة تقدم زملائه بالعمل والأهل والأصحاب يتقدمهم زميله الأستاذ / عبده بن محمد حسين بدوي مدخلي ،، مدير عام الخدمات ببلدية الموسم ،، بتقديم عبارات التهنئة والمباركة بمناسبة الترقية في الوظيفة إلى المرتبة الحادية عشرة ، وهي كلمات تحمل معها المحبة والمودة وتبعث الأمل والتفاؤل

صحيفة فيفا اون لاين ، تشارك الموظف ببلدية الموسم الطبيب البيطري / إبراهيم بن أحمد الشنقيطي ، ابو أحمد ، وتتمنى له مزيداً من التألق والتقدم والإبداع المستمر