 ترقية الشنقيطي إلى المرتبة الحادية عشرة ببلدية الموسم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 رجب 1438 هجريا, الموافق 4 أبريل 2017 ميلاديا

ترقية الشنقيطي إلى المرتبة الحادية عشرة ببلدية الموسم

ترقية الشنقيطي إلى المرتبة الحادية عشرة ببلدية الموسم
جازان - سلمان مدخلي

 

يتلقى الطبيب البيطري :  إبراهيم بن أحمد الشنقيطي  من منسوبي بلدية مركز الموسم التابعة لأمانة منطقة جازان ، التبريكات والتهاني بمناسبة صدور خطاب قرار ترقيته من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية للمرتبة الحادية عشرة ببلدية الموسم

ويعد الموظف/ ابراهيم بن أحمد الشنقيطي ، من الموظفين المتميزين وذو الكافئة العالية والأخلاق الطيبة

وبهذه المناسبة السعيدة تقدم زملائه بالعمل والأهل والأصحاب يتقدمهم زميله الأستاذ / عبده بن محمد حسين بدوي مدخلي ،، مدير عام الخدمات ببلدية الموسم ،، بتقديم عبارات التهنئة والمباركة بمناسبة الترقية في الوظيفة إلى المرتبة الحادية عشرة ، وهي كلمات تحمل معها المحبة والمودة وتبعث الأمل والتفاؤل

صحيفة فيفا اون لاين ، تشارك الموظف ببلدية الموسم الطبيب البيطري / إبراهيم بن أحمد الشنقيطي ، ابو أحمد ، وتتمنى له مزيداً من التألق والتقدم والإبداع المستمر

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