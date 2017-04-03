تعرف على نبتة ” الشار ” .. بيئتها وفوائدها

من النباتات المنزلية المنتشرة في المنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية ويكثر في المحافظات الجبلية وفي الأجواء المعتدلة ” نبات الشار وهو ما يعرف علمياً باسم Coleus forskohlii

وهو من الفصيلة التي يتبع لها النعناع والزعتر والميرمية والريحان نبات عطري ذو رائحة نفاثة جميلة ، وقد ذكر في الطب القديم ويؤكل الشار بدون طبخ وله فوائد صحية متعددة. ويستعمل في زينة الحدائق ويزرع على أطراف الطرقات للزينة. وفي علاج بعض الحالات المرضية كالتهاب الأذن والبهاق وحساسية الجلد ، وذكر أيضاً أنه أستخدم في الطب الهندي القديم لفوائده الكثيرة .

لقد أثبتت الأبحاث أن مركب الفورسكولين له فوائد علاجية عظيمة هامة منها خفض ضغط الدم وارخاء العضلات الملساء وزيادة إفراز الهرمونات من الغدة الدرقية وتنشيط أيضاً الإفرازات والأنزيمات الهضمية وكذلك خفض الضغط داخل العين ، ويستعمل الشار لمشاكل أو اضطرابات الجهاز التنفسي وبالأخص الربو والتهاب القصبات التنفسية. كما يستخدم في فرط الضغط داخل العين الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى إذا ترك بدون علاج ويستعمل الشار على هيئة مغلي وذلك بأخذ حوالي 15 جراماً من مسحوق جذر الشار ويضاف إلى حوالي نصف لتر من الماء الذي سبق غليه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يصفى ويحفظ في الثلاجة ويشرب منه فنجان صغير بعد كل وجبة ولمدة يومين وذلك لعلاج الربو فهو فعال جداً .. أما فيما يتعلق بالأوراق فيؤخذ ملئ ملعقة صغيرة من مسحوق النبات وتضاف إلى ملئ كوب ماء مغلي ويترك لمدة 10 دقائق ثم يصفى ويشرب بمعدل مرتين في اليوم وذلك لعلاج نفخة البطن المستمرة .

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