 جمعية اليقظة النسائية الخيرية تعرض منتجات الأسر المنتجة لزوار وزائرات مهرجان الورد الطائفي الـ 13 | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 رجب 1438 هجريا, الموافق 4 أبريل 2017 ميلاديا

جمعية اليقظة النسائية الخيرية تعرض منتجات الأسر المنتجة لزوار وزائرات مهرجان الورد الطائفي الـ 13

جمعية اليقظة النسائية الخيرية تعرض منتجات الأسر المنتجة لزوار وزائرات مهرجان الورد الطائفي الـ 13
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

عرضت جمعية اليقظة النسائية الخيرية ، لزوار مهرجان الورد الطائفي الـ 13، المقامة فعالياته حالياً بمنتزه الردف ، مجموعة مختلفة من أعمال الأسر المنتجة شملت لوحات فنية ومجسمات وملبوسات وأشغال يدوية ، وذلك ضمن ركنها التعريفي المارك بالمهرجان.
وأوضحت المشرفة على الجناح البندري الغامدي أن الجمعية حرصت على المشاركة ضمن فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 13 ؛ لإبراز ما تقدمه للمستفيدات من خدماتها الاجتماعية التي تهتم بالمرأة من الناحية الشرعية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ، والتعريف بدورها في دعم الأسر المنتجة و رعاية الأيتام والطلقات والأرامل وأسر السجناء.
وبينت البندري أنه يتم توزيع مجموعة من المطويات والمنشورات لزوار وزائرات مهرجان الورد الطائفي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية وأهدافها ومشروعاتها وأنشطتها الاجتماعية.

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