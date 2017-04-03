جمعية اليقظة النسائية الخيرية تعرض منتجات الأسر المنتجة لزوار وزائرات مهرجان الورد الطائفي الـ 13

عرضت جمعية اليقظة النسائية الخيرية ، لزوار مهرجان الورد الطائفي الـ 13، المقامة فعالياته حالياً بمنتزه الردف ، مجموعة مختلفة من أعمال الأسر المنتجة شملت لوحات فنية ومجسمات وملبوسات وأشغال يدوية ، وذلك ضمن ركنها التعريفي المارك بالمهرجان.

وأوضحت المشرفة على الجناح البندري الغامدي أن الجمعية حرصت على المشاركة ضمن فعاليات مهرجان الورد الطائفي الـ 13 ؛ لإبراز ما تقدمه للمستفيدات من خدماتها الاجتماعية التي تهتم بالمرأة من الناحية الشرعية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ، والتعريف بدورها في دعم الأسر المنتجة و رعاية الأيتام والطلقات والأرامل وأسر السجناء.

وبينت البندري أنه يتم توزيع مجموعة من المطويات والمنشورات لزوار وزائرات مهرجان الورد الطائفي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية وأهدافها ومشروعاتها وأنشطتها الاجتماعية.

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