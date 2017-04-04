 الدكتور العياسي للحادية عشرة ببلدية الطوال | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 7 رجب 1438 هجريا, الموافق 4 أبريل 2017 ميلاديا

الدكتور العياسي للحادية عشرة ببلدية الطوال

الدكتور العياسي للحادية عشرة ببلدية الطوال
الطوال - سلمان مدخلي

 

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية. المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ. قراراً بترقية الدكتور / عبده بن محمد أحمد عياسي إلى المرتبة الحادية عشرة ببلدية محافظة الطوال .

ومن جهته عبر العياسي عن الشكر أولا لله سبحانه وتعالى ثم الشكر والتقدير لوزير الشؤون البلدية والقروية ثم لأمين المنطقة والشكر كذلك موصول لرئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامة بن محمد زكري ، وكذلك بقية زملائه في العمل لافتاً بأن هذه الترقية ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي

صحيفة فيفا اون لاين تهنئ وتبارك للدكتور/ عبده بن محمد عياسي ، ابو سعود ، وتتمنى له مزيداً من التوفيق .

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