فعاليات متنوعة وحضور مميز بمهرجان أبها للتسوق

شهدت فعاليات مهرجان أبها للتسوق حضوراً جماهيراً مميزاً، حيث قدمت إدارة المهرجان برامج متنوعة من عروض شعبية وترفيهية وغيرها.

وأكد مدير المهرجان إبراهيم الجار الله أن مشاركة الفرق الشعبية وخصوصاً في هذه النسخة الاستثنائية من المهرجان تأتي لتعريف زوار مدينة أبها عاصمة السياحة العربية بالموروث الشعبي الذي يعد من أبرز المميزات التي تزخر بها منطقة عسير، إذ استقطبت إدارة المهرجان عدة فرق شعبية تستعرض العديد من الألوان الشعبية، وتلبي تطلعات زوار المهرجان الذين حرصوا على مشاهدة أطفالهم لتلك العروض التراثية لترسيخ مورث المنطقة في أذهانهم، بالإضافة الى العروض الترفيهية.

وأشار الجار الله إلى حرص إدارة المهرجان على تشكيل عوامل جذب سياحية للزوار في المنطقة بما يحقق تطلعات سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بصناعة سياحة مستدامة على مدار العام.

وختم الجار الله حديثه بالتنويه على إشراك المهرجان لشباب وشابات من أبناء المنطقة لتقديم مشاركاتهم وعرض منتجاتهم وإبداعاتهم بشكل أكبر من الأعوام السابقة.